Marina Bazenga destaca a "estabilidade" do corpo docente regional

Um arranque do ano lectivo "com estabilidade", "ao contrário das profecias da desgraça de PS e JPP", foi o que destacou Marina Bazenga, numa intervenção em que classificou o sistema de ensino regional como o mais estável do país.

A deputada do PSD recordou que 95% dos docentes estão em lugares de quadro e todos, incluindo os contratados, "têm a sua colocação conhecida antes do início do ano lectivo".

Neste ano lectivo, os professores da Região, sublinha a deputada social-democrata, "terão a recuperação total do tempo de serviço congelado".

A estabilidade das escolas é destacada e os resultados são, para Marina Bazenga, evidentes, com as posições nos rankings e a percentagem elevada de alunos que entram para o ensino superior.

Uma situação das escolas madeirenses que contratas com o que se verifica no continente, com "escolas fechadas" e alunos sem professores.