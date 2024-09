Só os microclimas impedirão este domingo de ser um dia de sol

A previsão meteorológica para este domingo, 29 de Setembro de 2024, aponta para períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade durante a tarde.

Apesar disso, o IPMA não prevê chuva, com vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de nordeste e uma pequena descida da temperatura mínima. Contudo, como referido no título, os microclimas na ilha da Madeira podem levar à precipitação, sobretudo a norte e nas terras altas.

No Funchal e na generalidade da costa sul, o céu estará parcialmente nublado, diminuindo de nebulosidade durante a tarde, com vento fraco (inferior a 15 km/h) e uma pequena descida da temperatura mínima.

No mar, à costa Norte chegarão ondas de norte com 1 a 1,5 metros, enquanto que na costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará uns agradáveis 23 a 24º Celsius.

Para quem pode, as escolhas habituais - idas ao mar ou à serra, ou mesmo para um passeio mais comedido, saiba que no Porto Santo a radiação ultravioleta estará no nível Elevado (7), requerendo a atenção das pessoas na utilização de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar, enquanto na Madeira o nível estará Muito Elevado (8), requerendo cuidados e uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Em ambos os casos, são os níveis mais altos do país para este domingo.