Protecção Civil registou mais de 500 ocorrências até às 07h00 no Continente

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18:00 de terça-feira e as 07:00 de hoje 567 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

"Entre as 18:00 de ontem [terça-feira], quando começou o quadro meteorológico mais adverso, e as 07:00 de hoje temos o registo de 567 ocorrências, sobretudo relacionadas com o vento, sendo 404 quedas de árvores, 14 inundações, 20 limpezas de via, 116 quedas de estruturas e 13 movimentos de massa", disse à Lusa José Costa, oficial de operações na ANEPC.

De acordo com José Costa, nestas ocorrências foram empenhados 1.805 operacionais e 627 meios terrestres.

"As áreas mais afetadas foram a Área Metropolitana do Porto, Alto Minho e Sub-Região do Cávado", adiantou.

Segundo José Costa, foram registadas 262 ocorrências na Área Metropolitana do Porto, no Alto Minho 52, Cávado 81, no Tâmega e Sousa 35 e Ave 27.

"Não temos registo de ocorrências significativas, mas sabemos que em algumas delas houve danos quer pela queda de estruturas, quer pela queda de árvores sobretudo viaturas particulares", indicou.

A mesma fonte disse não ter indicação de alguma estrada cortada devido ao mau tempo, mas admite que possa haver estradas municipais afetadas.

"Mantêm-se o fenómeno de vento. O IPMA tem ainda emitido um conjunto de avisos sobretudo para precipitação, vento forte e ondulação marítima. Estes avisos, principalmente vento e precipitação, mantêm-se em vigor pelo menos até às 12:00 de hoje, sendo que nos distritos mais a norte o aviso é laranja para o vento", disse.

O estado do tempo em Portugal está a ser afetado pela tempestade Kirk.

Várias linhas ferroviárias do norte condicionadas

Várias linhas ferroviárias, especialmente nas regiões do Norte e Centro do continente, estão hoje de manhã com atrasos na circulação de comboios devido ao mau tempo, segundo a CP - Comboios de Portugal.

"Devido ao mau tempo que está a afetar o país, especialmente nas regiões Norte e Centro de Portugal, verificam-se perturbações significativas na infraestrutura ferroviária em várias localidades", informa a CP num comunicado divulgado no seu 'site'.

Fonte da empresa especificou à Lusa, cerca das 08:15, que se verificavam perturbações nas linhas do Douro, Vouga, Minho e no ramal de Braga.

A maior parte destas situações está relacionada com a queda de árvores e queda de detritos para a linha, adiantou esta fonte.

No site da CP é indicado que as condições meteorológicas estão a provocar atrasos na circulação dos comboios em diversos pontos do país, acrescentando que vai manter os passageiros informados sobre a evolução da situação.

Temporal no Grande Porto obrigou ao corte da avenida AEP

A circulação rodoviária da Avenida AEP que liga os concelhos de Matosinhos e Porto está cortada, junto aos acessos ao Norte Shopping, devido à queda de uma árvore, provocada pelo temporal, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Este é apenas um dos exemplos da situação "caótica" que se está a viver na zona do Grande Porto, sobretudo no que respeita a quedas de árvores, que de acordo com as fontes contactadas pela Lusa, estão a mobilizar todos os meios disponíveis para acorrer a tantas situações.

São sobretudo árvores que caiem e outras estruturas que se soltam devido às fortes rajadas de vento, que estão a provocar danos materiais, nomeadamente em viaturas estacionadas e em postos de eletricidade.

No concelho de Vila Nova de Gaia, por exemplo, "não há freguesia onde não haja homens a trabalhar" devido ao mau tempo.

Fonte da proteção civil de Gaia disse que nalgumas zonas do concelho, nomeadamente da Avenida dos Descobrimentos, em Gaia, por exemplo, uma árvore caiu em cima de um posto de abastecimento de eletricidade, estando aguardar-se a chegada do piquete da EDP.

Em Matosinhos, Vila do Conde, Maia e Porto, a situação é idêntica, muitas árvores caídas, estando a prever-se "o caos" na circulação do trânsito durante o dia, devido sobretudo às árvores e ramos que caem para a via pública.