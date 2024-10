Proteção Civil alerta para riscos de inundações em zonas afectadas por incêndios

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou hoje para os riscos de inundações em zonas afetadas recentemente por incêndios e pediu a desobstrução dos canais de escoamento.

Tendo em conta a previsão para os próximos dias do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de para chuvas fortes no norte e centro do país e ventos com rajadas até 70 quilómetros por hora, a ANEPC recomendou uma "atenção especial às zonas historicamente identificadas como vulneráveis a inundações, em particular nas zonas afetadas pelos incêndios e em bacias hidrográficas não regularizadas e de rápido escoamento".

Em comunicado, a ANEPC pediu aos portugueses "comportamentos adequados", dando especial destaque às "áreas afetadas pelos incêndios rurais, que ficaram sem coberto vegetal e com cinza acumulada à superfície, que funciona como uma matéria impermeável, mais expostas e vulneráveis à precipitação".

Nesse sentido, recomendou aos proprietários que garantam "a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas".

Perante a previsão de vento forte, a ANEPC alerta para a necessidade de uma "adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas" e um "especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas", devido ao risco de queda de ramos e árvores.

Aos condutores, a ANEPC recomenda uma "condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias" e que não atravessem "zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas".

A ANEPC espera ocorrência de "inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento" e algumas "cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras", bem como a "contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes de incêndios rurais"

Hoje, o IPMA avisou que os distritos de Viseu, Aveiro e Coimbra vão estar no domingo sob aviso laranja, devido à previsão de chuva forte e persistente.

O aviso nestes três distritos vai vigorar entre as 06:00 e as 15:00 de domingo, sendo antecedido por um aviso amarelo para as mesmas condições climatéricas, entre as 03:00 e as 06:00.

Para os distritos de Bragança, Guarda, Santarém, Leiria e Castelo Branco, o IPMA emitiu um aviso amarelo, igualmente devido à possibilidade de chuva forte e persistente nessas regiões, a vigorar entre as 15:00 e as 21:00 de domingo.

No caso de Guarda e Bragança, os períodos mais preocupantes vão situar-se entre as 12:00 e as 18:00 e entre as 06:00 e as 15:00, respetivamente.

Os restantes distritos condicionados estão sob aviso amarelo a partir já de hoje, como é o caso do Porto e de Vila Real (entre as 21:00 e as 15:00 de domingo), e de Viana do Castelo e Braga (das 18:00 às 12:00).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, a previsão do IPMA aponta para períodos de chuva, em especial nas regiões norte e centro, por vezes forte no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde, com vento forte e neblina ou nevoeiro.

No continente, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11ºC em Bragança e os 13ºC na Guarda, enquanto as máximas deverão andar entre os 19ºC em Viana do Castelo e os 28ºC em Santarém, Évora e Faro.