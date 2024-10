Tempestade Kirk provocou seis ocorrências em quatro ilhas dos Açores

A tempestade Kirk, que atingiu hoje o arquipélago dos Açores, provocou seis ocorrências, tendo sido registadas três na ilha Terceira, uma em São Miguel, uma no Faial e outra nas Flores, informou a Proteção Civil açoriana.

Num balanço feito pelas 18:40 locais (19:40 em Lisboa), o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) adiantou que durante a tarde foram registadas três ocorrências relacionadas com duas quedas de árvores (no concelho de Angra do Heroísmo, Terceira) e uma queda de andaime (em Ponta Delgada, São Miguel).

A queda da estrutura em São Miguel não causou feridos, mas "terá provocado danos em duas viaturas".

Entre as 00:00 e as 12:00 locais, a tempestade Kirk provocou três ocorrências nas ilhas das Flores, Faial e Terceira, segundo o SRPCBA.

"Foi uma noite sem grandes constrangimentos, onde apenas se registou uma pequena ocorrência na ilha das Flores, numa pequena barraca de madeira, no Mercado Municipal de Santa Cruz. Esta pequena ocorrência foi detetada pela nossa equipa que estava no terreno, que foi destacada para a ilha das Flores", adiantou o vice-presidente do SRPCBA, Bruno Nogueira, num ponto de situação, hoje de manhã, em Angra do Heroísmo.

O responsável indicou que foram registadas "mais duas pequenas ocorrências": "um poste de eletricidade inclinado" na ilha do Faial, que já está "devidamente limitado e a ser corrigido", e a queda de uma árvore em Angra do Heroísmo, "com obstrução parcial da via, que já está completamente resolvida".

"Foi efetivamente uma noite calma", resumiu Bruno Nogueira.

Segundo o SRPCBA, no apoio e resolução das situações registadas no arquipélago estiveram, ao longo do dia, elementos dos bombeiros, dos Serviços Municipais de Proteção Civil, da Polícia de Segurança Pública (PSP), da Direção Regional dos Recursos Florestais e da EDA -- Eletricidade dos Açores.