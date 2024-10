APRAM ainda está a analisar propostas para a exploração da Marina do Funchal

A APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. ainda está a analisar as propostas do concurso para a concessão da exploração da Marina do Funchal. Isso mesmo confirmou ao DIÁRIO, via assessoria de imprensa.

Explica a APRAM que foram apresentadas quatro propostas: RIM – Engenharia e Construções, S.A.; Agrupamento constituído pelas sociedades Desarrollos Concesionales Insulares S.L. e Neptunepirate, Unipessoal Lda.; Tecnovia Madeira – Sociedade de Empreitadas, S.A.; e Associação MarinaFunchal. Diz ainda que a lista de concorrentes foi publicada no dia 27 de Setembro e a lista de propostas no dia 3 de Outubro.

“O concurso encontra-se presentemente na fase de análise e avaliação das propostas, sendo que as entidades concorrentes são obrigadas a manter as suas propostas durante 120 dias, contados do termo do prazo fixado para apresentação das propostas”, sublinha a administração dos Portos da Madeira.