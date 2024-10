Marine Le Pen considera que haverá novas eleições antecipadas em França

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, afirmou hoje que a "fraca legitimidade democrática" do Governo liderado por Michel Barnie, conduzirá à sua queda e a legislativas antecipadas, permitidas a partir de julho de 2025.

"Pensamos que haverá eleições dentro de menos de um ano", declarou Le Pen num comício do seu partido, a União Nacional, realizado em Nice (sul de França).

Le Pen disse que a França precisa de "um Governo com uma legitimidade forte", enquanto Barnier tem "uma legitimidade extremamente fraca".

A União Nacional, com 126 deputados, pode determinar a continuidade do Governo de Barnier, que conta com o apoio de formações que somam 210 representantes na Assembleia Nacional, num total de 577 lugares.

A esquerda, que tem 193 deputados, o grupo mais numeroso, anunciou que tentará derrubar o Executivo assim que puder e já apresentou uma moção de censura que será votada em 8 de outubro. Se a extrema-direita votar a iniciativa, isso leva à cessação do Governo.

No entanto, as eleições legislativas antecipadas só podem ter lugar se o Presidente francês, Emmanuel Macron, assim o considerar e apenas a partir de julho de 2025 por razões constitucionais.

A França realizou legislativas antecipadas nos dias 30 de junho e 7 de julho e tem de passar pelo menos um ano para poder ter novas eleições.