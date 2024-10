MPT sugere propostas para o Orçamento da Câmara Municipal do Funchal

O MPT – Partido da Terra, através de comunicado, informa que reuniu-se a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, para apresentar as suas propostas para o Orçamento Municipal de 2025.

O partido explica que durante este encontro, foram abordados diversos temas centrais, todos eles "fundamentais" para o desenvolvimento sustentável e equilibrado da cidade.

De entre os diversos tópicos discutidos, o MPT considera as seguintes medidas principais: melhoria do tecido social e combate ao isolamento, principalmente dos mais vulneráveis; Aumento dos apoios à natalidade e implementação de políticas para tornar a educação gratuita; Limitação do número de imóveis disponíveis para alojamento local, assegurando uma maior oferta de habitação acessível.

As propostas para o Orçamento de 2025, apresentadas pelo Partido da Terra, reflectem um compromisso claro com a sustentabilidade, a inclusão social e a melhoria contínua dos serviços públicos. Ao abordar áreas chave como a habitação acessível, o apoio à natalidade, o envelhecimento ativo e a coesão comunitária, estas medidas promovem um crescimento equilibrado e responsável para o município do Funchal. MPT Madeira

"Com uma estratégia que combina inovação, eficiência e participação cívica", o MPT acredita que é possível construir uma "cidade mais próspera, justa e onde todos os munícipes possam viver com dignidade e bem-estar". Por isso, este conjunto de iniciativas reforça a "importância de trabalhar para o bem comum, garantindo que o Funchal se mantenha como um exemplo de sustentabilidade e qualidade de vida para todos".