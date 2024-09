PAN na 'Madeira Pride' para reforçar "compromisso pela igualdade"

O PAN Madeira participou, ontem, na Marcha 'Madeira Pride', realizada no Funchal, reafirmando o seu "compromisso com a defesa dos direitos humanos, igualdade e respeito pela diversidade".

"Para o PAN, a luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+ é uma causa fundamental e permanente, reflectida nas suas ações políticas e propostas apresentadas na Assembleia Legislativa da Madeira", destaca o partido em comunicado de imprensa.

A mesma nota recorda, a propósito, a proposta do PAN para a implementação de casas de banho neutras nas escolas da Região, "garantindo um ambiente mais inclusivo e seguro para todos os estudantes, independentemente da sua identidade de género".

“Para o PAN, a igualdade é um direito humano básico. A criação de espaços mais inclusivos, como as casas de banho neutras, é um passo essencial para combater a discriminação e promover o respeito pela diversidade. Continuaremos a lutar por uma Madeira onde todas as pessoas se sintam respeitadas e aceites”, afirmou Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira, citada no comunicado.

"O PAN Madeira continuará a trabalhar em prol de uma sociedade mais justa e inclusiva, combatendo todas as formas de discriminação e promovendo a igualdade de direitos", reforçou.

O 'Madeira Pride', que teve como ponto alto a marcha de reivindicação de direitos para as pessoas LGBTQIA+, decorreu este ano sob o mote '50 anos de Liberdade Queer', numa alusão aos 50 anos do Dia da Liberdade, assinalado a 25 de Abril.

O evento foi organizado pelas associações Abraço, Opus Gay Madeira e UMAR Madeira e o Município do Funchal

A marcha teve início no Largo do Município e, ao final da tarde, realizou-se o Arraial Pride no Jardim Municipal, que contou com várias performances de drag queens e outros artistas.

A primeira edição da Marcha do Orgulho LGBTI+ do Funchal foi organizada pelo grupo local da associação rede ex aequo, em parceria com outras organizações madeirenses e do continente.