JPP refere que obras no Lar da Bela Vista têm de respeitar o edificado

O Juntos pelo Povo (JPP) esteve hoje em São Gonçalo para dar conta da sua intenção em propor ao Governo Regional a classificação do Lar da Bela Vista como imóvel de interesse público.

O historiador Emanuel Gaspar, membro da concelhia do Funchal do JPP, deu conta da sua apreensão relativamente às obras de requalificação do icónico edifício da autoria do reconhecido arquitecto Raúl Chorão Ramalho.

Para o porta-voz da iniciativa do JPP "é fundamental que as obras a realizar no edifício, necessárias dado o estado de degradação a que chegou, respeitem a matriz original do projecto assinado por Chorão Ramalho, adaptando-o, como é evidente à sua utilização atual como lar de idosos, o maior do país, assinale-se".

O historiador destaca que o “Lar da Bela Vista, apesar da sua enorme volumetria, agarrando-se ao terreno, constitui um edifício emblemático do urbanismo do Funchal, apresentando uma cuidada integração por via das curvas de nível".

Recorrendo a diferentes altimetrias o imóvel é partido em diferentes corpos que se aconchegam ao forte declive da orografia. O imóvel apresenta um vocabulário austero, dentro dos preceitos do Movimento Moderno, recorrendo a linhas e corpos geométricos, mas incorporando os tradicionais tapa-sóis madeirenses nas janelas". Emanuel Gaspar

Emanuel Gaspar quer alertar para a importância do edifício do ponto de vista do património arquitectónico regional, de modo a que não se cometam erros irremediáveis nas intervenções de reabilitação previstas acontecer pela mão da Associação Atalaia, actual concessionária do Lar da Bela Vista e promotora das obras.

A conciliação destas obras com o bem-estar dos utentes é outro aspecto que importa acautelar, dado que estes necessitam de paz e tranquilidade no seu dia-a-dia.