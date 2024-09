PAN inaugurou hoje a sua primeira sede oficial na Madeira

O PAN-Madeira promoveu, esta tarde, a sua ‘rentrée’ política com a inauguração da primeira sede oficial do partido na Região, localizada na Rua Nova da Quinta Deão, n.º 2 (logo acima do Jardim de Santa Luzia). Um comunicado divulgado por esta força política descreve esta cerimónia como “um marco significativo” para a sua estrutura e sublinha que a mesma “reflecte o compromisso do PAN em estar mais próximo da população, promovendo um diálogo aberto sobre as necessidades e preocupações da comunidade madeirense”.

O evento serviu também para se fazer um balanço do trabalho realizado pelo PAN ao longo dos últimos anos, com os passos dados na Região desde 2011. Foi ainda apresentado o novo site da estrutura regional, uma ferramenta digital que visa facilitar o acesso à informação e fortalecer a ligação com militantes e simpatizantes.

Por outro lado, Válter Ramos foi apresentado como o novo porta-voz do PAN-Madeira, ao lado de Mónica Freitas, uma escolha que pretende reforçar a representatividade e a força do partido. Válter Ramos destacou a importância de fortalecer o PAN para enfrentar os desafios futuros: “O nosso objectivo é tornar o PAN mais forte e tornar a Região mais sustentável. Temos de garantir que as políticas executadas promovam uma Madeira mais justa e equilibrada, ambientalmente responsável e socialmente inclusiva”.

Na inauguração da sede foi destacada a importância das próximas eleições autárquicas, com um apelo à militância do PAN, para que “se mobilize na defesa das causas fundamentais do partido, como a sustentabilidade, a igualdade e a protecção dos direitos humanos e animais”.