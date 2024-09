Portos do Funchal e de Tenerife são os mais procurados da CAI

Juan Francisco Martin, ex-director comercial das Ilhas Canárias, indicou que os portos do Funchal e de Tenerife são os mais procurados da rota da CAI, que inclui ainda os portos dos Açores e Cabo Verde. Praticamente todas as rotas da CAI contam com passagem pela Madeira.

Está a decorrer a conferência ‘O passado na construção da competitividade do CAI', inserida na Cruise Atlantic Islands Conference 2024 (CAI), na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. Esta conferência tem como oradores Juan Francisco Martin, Ex-Director Comercial (Ilhas Canárias); João Reis, ex-presidente da APRAM; Eduardo Alvarez Hamilton, ex-CEO da Hamilton & CO (Ilhas Canárias); Franklim Spencer, Sócio-gerente da RS Consult. A moderação está a cargo de Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Diário de Notícias da Madeira.

Juan Francisco Martin indicou que actualmente contam-se mais de 3 milhões de passageiros nos portos pertencentes à Cruise Atlantic Islands (CAI), em 2023. Funchal e Lanzarote são os portos mais procurados com algumas das outras ilhas a beneficiarem dessa procura, nomeadamente para movimentos de turnaround. O objectivos é ligar estas ilhas, para que os itinerários dos cruzeiros sejam capazes de ligá-las, mas sempre tendo em conta o crescimento sustentável.

Durante 30 anos, o tempo que existe a CAI, não foi preciso qualquer formalização do acordo.