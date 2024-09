Funchal recebe iniciativa pública pela paz e solidariedade com a Palestina

No próximo dia 11 de Outubro, às 17h30, realiza-se, em frente da Sé, uma iniciativa pública pela paz e de solidariedade com a Palestina.

"Esta iniciativa na Região Autónoma da Madeira está integrada na Jornada Nacional de Solidariedade com o povo palestiniano, que decorrerá entre os próximos dias 2 e 12 de Outubro, promovidas pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação - CPPC, pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - CGTP, pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM) e pelo Projecto Ruído - Associação Juvenil", indica nota à imprensa.

No Funchal, esta iniciativa contará com a pintura de um mural ao vivo, em defesa dos valores da paz, da arte em diálogo com os cidadãos, na rua, num projecto artístico que será projectado pelo escultor Francisco Simões.