Albuquerque ausente das comemorações do 5 de Outubro em Lisboa

O presidente do Governo Regional da Madeira não marcou presença nas cerimónias comemorativas do 5 de Outubro, que se realizaram em Lisboa. A ausência foi notada na primeira fila, onde estaria reservado um lugar para a representação da Madeira nestas comemorações.

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, marcou presença na capital portuguesa, pelo que era expectável que Miguel Albuquerque também estivesse no evento, ocupando o lugar a seu lado. Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, ocupou então esse lugar, deixando vaga uma cadeira a seu lado.