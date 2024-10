5.ª edição do Caniço Local Market chega nos dias 5 e 6 de Outubro

Decorre nos dias 5 e 6 de Outubro, nos Jardins do Garajau, a 5.ª edição do Caniço Local Market um mercado urbano que valoriza o artesanato, as artes, a gastronomia e os pequenos negócios contribuindo, assim, para um comércio consciente e sustentável.

Esta edição conta com a participação do Ginásio Galo Active com duas aulas ao ar livre: sábado às 11h00 Body Balance e domingo às 11h00 Zumba. Contamos, também, com a presença de um grupo de escritores que estará responsável por conduzir uma conversa literária às 17h00 de ambos os dias.

De igual modo, nesta 5.ª edição, o cunho social que envolve a Loja Solidária do Caniço conta ainda com a associação "Womaniza-te" sendo que todos os participantes, bem como os nossos visitantes, são convidados a colaborar na angariação de produtos de higiene feminina para que, por exemplo, seja feita a devida reposição das "Pink Boxes" presentes nos estabelecimentos de educação da nossa Freguesia.

A Junta de Freguesia do Caniço deixa um convite a todos para passarem pelos Jardins do Garajau no próximo fim de semana e desfrutarem da edição de outubro do Caniço Local Market.