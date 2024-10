Torneio 5 de Outubro/Porto Santo arranca hoje com 40 duplas

O Complexo de Ténis do Porto Santo volta a servir de palco, entre hoje e até ao próximo sábado de mais um torneio social de padel.

Denominado por Torneio 5 de Outubro o evento organizado por Leonardo Ferreira e Filipe Bento em parceria com o Porto Santo Racket Center conta com um total de 40 duplas que irão, com certeza, proporcionar bons momentos dentro do court na luta pela vitória nas diversas categorias (mistos, nível 4 e 5 masculinos e nível 5 femininos).

A ‘festa’ do padel arranca pelas 18 horas de hoje, com esta jornada inaugural a contemplar um total de 16 encontros. Até sexta-feira a competição tem sempre início ao final do dia, 18 horas, enquanto no sábado estão agendados as derradeiras partidas, com as grandes finais a terem lugar pelas 16 horas.