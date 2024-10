Ilha em festa no primeiro fim-de-semana de Outubro

A Freguesia da Ilha, no primeiro fim de semana de Outubro (dias 4, 5 e 6) acolhe as Festas do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário.

As festas iniciam-se na sexta-feira, dia 4, pelas 20 horas, com novena e missa do Santíssimo Sacramento. A animação decorrerá até à uma da manhã, com a Banda Municipal de Santana, o grupo de Folclore da Casa do Povo do Campanário e o conjunto musical Os Lordes.

No sábado, dia 5 de Outubro, terá lugar a girândola de fogo, pelas 12 horas, seguida da passagem pelos sítios da Freguesia da comissão de festas, acompanhada da banda Municipal de Santana. Às 18 horas será celebrada a eucaristia em honra do Santíssimo Sacramento, seguida de procissão com tapete de flores. A animação da noite ficará a cargo dos Cordophonia, Associação Fitness Team e João Vinagre e banda.

No domingo, dia 6, é celebrada a Eucaristia em honra de Nossa Senhora do Rosário que contará com a homília do Cónego Rui Pontes, seguida de procissão. A tarde contará com a animação da Banda Municipal de Santana, o grupo de cantares e despiques do Porto da Cruz e o conjunto musical De Passagem.

De referir que as Festas terão a apresentação de Carlos Pereira, técnico da Direcção de Serviços da Ruralidade e são apoiadas pela Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente; a Câmara Municipal de Santana, a Junta de Freguesia e Casa do Povo da Ilha e Associação de Compartes Ilha Autêntica.