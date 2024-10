III Mostra Canina Podengo encantou no Porto Santo

Realizou-se, este sábado, no Largo das Palmeiras e Largo do Pelourinho, no centro da cidade, a III Mostra Canina Podengo do Porto Santo, sendo esta uma organização da Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade.

O canídeo do Porto Santo é muito apreciado não só na ilha, mas também na Madeira e no continente português.

A presidente da Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade, Fátima Silva, realça o valor do cão e defende a continuação desta mostra.

Estamos muito satisfeitos em realizar este evento, que se iniciou em 2022, porque o Podengo do Porto Santo tem características muito especiais, diferentes dos de Canárias ou do continente português”. Fátima Silva

“É necessário salvaguardarmos esta bonita raça e nesta fase, em que estamos a fazer o apuramento da raça Podengo, não podemos de modo algum parar este processo”, acrescentou.

Fátima Silva disse ainda que os criadores da raça estão entusiasmados e querem continuar o trabalho realizado até entã

Há muito entusiasmo. Existem criadores que têm trabalhado, há muitos anos, para que esta raça esteja como está. Contudo, há a necessidade de sensibilizar os nossos caçadores de que esta é uma raça que gosta da caça e, portanto, tem algumas especificidades nas suas características".

Fátima Silva

Além do desfile dos cães participantes, o evento contou igualmente com outras actividades, como a exibição de filmes alusivos à raça e também com uma exposição de fotografias. Realizaram-se ainda diversas actuações, com o Coro Feminino da Casa do Povo local, Grupo Folclórico da ilha do Porto Santo, grupo Mal- Amanhados e ainda com a conhecida cantora local Sónia Soares.