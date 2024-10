Marítimo venceu FC Porto B

O Marítimo venceu o FC Porto B por 1-0 em jogo da sétima jornada da II Liga. Rodrigo Borges, aos 24 minutos, marcou o único golo de uma partida em que o guarda-redes do Marítimo, Gonçalo Tabuaço, esteve em destaque ao defender uma grande penalidade ainda na primeira parte. Este foi o primeiro triunfo de Jorge Silas enquanto treinador do Marítimo e também a primeira vitória em casa da formação verde-rubra. Com esta vitória, o Marítimo sobe, à condição, ao nono lugar com nove pontos.