Morreu o condutor que entrou em paragem cardiorrespiratória na via rápida

O homem de 69 anos que esta manhã sofreu um despiste de carro na via rápida, no sentido Funchal-Santa Cruz, na zona da Boa Nova, e que entrou em paragem cardiorrespiratória no local acabou por falecer.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o carro em que seguia embateu nos rails. Quando os Bombeiros Voluntários Madeirenses chegaram ao local partiram o vidro para retirá-lo do interior da viatura e iniciaram as manobras de reanimação juntamente com a EMIR.

O homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas não resistiu.