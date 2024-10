Turista de 70 anos com ferimentos graves após queda

Esta manhã, pelas 9h30, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para uma queda numa unidade hoteleira situada na Estrada Monumental, no Funchal.

Ao chegar ao local, verificaram que se tratava de uma mulher, de nacionalidade estrangeira, com 70 anos de idade, que havia tropeçado e batido com a cabeça no chão, existindo a suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Foi socorrida e transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.