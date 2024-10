O treinador do Nacional, Tiago Margarido, não teme o momento do Benfica – cinco vitórias seguidas, a última das quais frente ao Atlético Madrid para a Liga dos Campeões- e, por isso, acredita que é possível surpreender a equipa encarnada.

“Para o Nacional tudo é possível. Obviamente, sabemos que vamos apanhar o melhor Benfica da época, mas temos de ser bastante inteligentes a abordar o jogo. Não vamos ter bola o tempo que gostaríamos de ter porque o Benfica é uma equipa de grande qualidade. Temos de ser aguerridos, compactos nesse momento do jogo e aproveitar as oportunidades que vamos criar, ter essa capacidade de ser letais quando as tivermos. Deixar uma palavra aos nossos adeptos, que esgotaram os bilhetes desde segunda-feira. Vamos ter casa cheia e só com o apoio dos nossos adeptos poderemos tirar alguma coisa deste jogo”, sublinha o técnico do Nacional que começou a conferência de imprensa deixando uma mensagem sentida à família do guarda-redes Daniel Guimarães, ex- jogador dos alvinegros, que morreu esta sexta-feira.

“O Daniel foi muito importante dentro do nosso clube, alguém que marcou a história do Nacional. Foi um lutador e queremos deixar esta mensagem de muita força para a família e que o Daniel deixou uma marca muito forte na nossa casa e na família alvinegra”, disse.