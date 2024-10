Companhia de Caçadores 1739 'Águias do Maiombe' com convívio no dia 12 de Outubro

Já está agendado o convívio anual da Companhia de Caçadores 1739 – ‘Águia do Maiombe’ (Angola-Cabinda). O encontro acontece no dia 12 de Outubro, data que celebra o 56.º aniversário da companhia.

A concentração acontece pelas 10 horas, no Largo do Colégio, com um autocarro a sair rumo ao Caniço, onde será celebrada a eucaristia, na Igreja Matriz, pelo cónego Rui Pontes. A missa, pelas 10h30, será em memória dos camaradas que já partiram e por todos os presentes.

O almoço convívio, com acompanhamento musical, será em Água de Pena, mais concretamente no Salão Panorâmico da Matur – O Vilhão.