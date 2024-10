O treinador do Benfica, Bruno Lage, alerta para as dificuldades que eventualmente o Nacional possa colocar à equipa encarnada no jogo de amanhã, 18 horas, no Estádio da Madeira.

“É importante estarmos focados porque o Nacional é uma equipa muito interessante. Tivemos oportunidade de observar o adversário e é muito interessante, com potencial. O que têm feito no campeonato não reflete a classificação. Vamos encontrar uma equipa que nos pode criar vários cenários. Por vezes têm saída a três, com o lateral mais baixo, outras vezes com um médio entre os centrais. Têm um ataque muito forte à linha defensiva. Conhecendo o adversário, a postura do treinador ao longo dos anos, a subida a pulso. Temos de estar focados em tudo isto e preparados para fechar este mês de trabalho de seis jogos, esse é o nosso foco. Fechar com uma vitória."