Homem fica com ferida no couro cabeludo ao sofrer queda

Os Bombeiros Sapadores do Funchal receberam um alerta no início desta tarde, pelas 12h40, para um queda na Rua da Levada dos Piornais, no Funchal.

A vítima tratou-se de um homem, de 67 anos, que apresentava uma ferida no couro cabeludo.

Após primeiros socorros foi transportado, numa ambulância da corporação, até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.