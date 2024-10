Deputados têm 10 dias para elaborar as questões a enviar a Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional da Madeira informou, ao início da tarde de hoje, que iria responder por escrito à Comissão Parlamentar de inquérito sobre o "Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de Agosto".

“Na sequência do Vosso ofício a solicitar a audição a mim, enquanto presidente do Governo Regional, informo que vou exercer o meu direito nos termos do Artigo 8.º do Regime Jurídico das Comissões Parlamentares de Inquérito da Assembleia Legislativa da Madeira, de depor por escrito”, leu a presidente da comissão, Sancha Campanella, na reunião que trabalho, antecipada, que aconteceu a seguir ao plenário.

Perante esta informação, os deputados madeirenses têm até ao dia 10 de Novembro para entregarem as perguntas que pretendem colocar a Miguel Albuquerque.

Pela Iniciativa Liberal, Nuno Morna já informou que não vai colocar qualquer questão ao Presidente do Governo Regional da Madeira, por considerar “uma deselegância” o facto de Miguel Albuquerque ter transmitido "tarde" à comissão a vontade de responder escrito.

Por proposta do PAN, Válter Filipe Freitas Ferreira, chefe da Divisão de Planeamento, Operações e Comunicações do Serviço Regional de Protecção Civil, e Paulo Fonseca, técnico superior do mesmo serviço, vão ser ouvidos em simultâneo, sobre os fogos que lavraram na Madeira entre os dias 14 e 26 de Agosto.

Na próxima segunda-feira, os deputados da Comissão de Inquérito aos Incêndios vão ouvir também, por videoconferência, o investigador do Centro de Estudos e Intervenção em Protevção Civil, Duarte Caldeira.