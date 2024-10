Albuquerque não descarta Celso Bettencourt para presidente da Câmara

Embora considere que este não é o timing para avançar com nomes de potenciais candidatos às eleições Autárquicas de 2025, Miguel Albuquerque ‘não risca’ a possível candidatura de Celso Bettencourt, actual presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, em final de mandato, para a presidência da Câmara Municipal local.

“Nada está descartado” foi a resposta do presidente do PSD/M quando confrontado com o desejo publicamente expresso por Celso Bettencourt de se candidatar ao lugar agora ocupado por Leonel Silva, também apontado como candidato.

Tal como já havia assumido ao DIÁRIO, hoje em entrevista à Antena 1, Celso Bettencourt confirmou estar disponível para ser candidato à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Assunto que Albuquerque procurou evitar para “não alimentar discussões extemporâneas sobre as autárquicas”, remetendo esse processo para 2025.

Reafirmou que os objectivos fixados pela direcção do partido em matéria de Autárquicas remete essa avaliação para o início do próximo ano e só depois das eleições das concelhias e comissões de freguesia. Só depois iniciar o processo de candidaturas, sob pena dos candidatos prematuros caírem “na armadilha que muitas vezes os ingénuos políticos caem, de se lançar nomes para queimar na praça pública sem a devida antecedência. O tempo político é muito importante”, lembra.

Dito isto concluiu que “a grande prioridade neste momento é termos o Orçamento aprovado e mantermos o crescimento económico e de baixo desemprego que temos”, além de concretizar um conjunto de obras”.