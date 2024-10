Vídeo propõe viagem ao interior do Savoy Residence | Monumentalis que é sucesso de vendas

Empreendimento na Estrada Monumental é sucesso de vendas e dos 150 apartamentos apenas faltam comercializar 10% da oferta. O investimento acima dos 100 milhões de euros desenvolve-se em seis blocos com destaque para tipologias T1 a T4 integrados numa área ajardinada superior a 10 mil m2, torna o local numa nova centralidade no comércio com cerca de três dezenas de lojas.

Victor Sousa, director da AFA Real Estate considera a obra “soberba” e dá a conhecer o novo edifício.

Leia também a reportagem na íntegra na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira.

Fotorreportagem, com imagens de Hélder Santos da ASPRESS