Albuquerque desvaloriza relatório do TdC sobre a Associação de Promoção

O presidente do Governo Regional não vê qualquer motivo de preocupação com os reparos do Tribunal de Contas (TdC) à Associação de Promoção da Madeira. Garante mesmo que as situações detectadas não têm qualquer gravidade.

“A função do Tribunal de Contas é fazer um enquadramento legal das questões. E obviamente nós vamos acatar essas recomendações se bem que são situações que não têm gravidade, se não, nós tínhamos sido sancionados com uma multa”, começou por dizer, ao ser questionado sobre as conclusões do relatório da 'Auditoria à Associação de Promoção da Madeira - 2020/2021', ontem divulgado, documento em que uma das principais conclusões é que "o sistema de controlo interno da Associação é, em geral, de fraca fiabilidade".

Considera que o que está em causa são procedimentos muito burocráticos “mas não há qualquer situação de irregularidade grave. Portanto, há um conjunto de procedimentos que devem ser feitos de uma maneira X ou Y e não, como nós estamos a fazer. Nós rectificamos, não tem nenhum problema”, declarou.

Albuquerque assegura que “tudo será esclarecido” e compara a complexidade burocrática que a Associação de Promoção da Madeira está sujeita a uma “centopeia com milhões de patas”, declarações à margem da inauguração da exposição de pintura ‘Private Investigations’, da autoria de Teresa Brazão.