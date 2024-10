"Deixa-nos um cantor, um artista e um verdadeiro homem do entretenimento", lamenta Albuquerque

O Presidente do Governo Regional e líder do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, lamentou esta quinta-feira, 24 de Outubro, a morte do cantor português Marco Paulo.

Em nota divulgada nas redes sociais, o chefe do Executivo Madeirense expressa as suas sentidas condolências à família, aos amigos e aos fãs de Marco Paulo, recordando o homem e o artista que partiu.