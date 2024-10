Comprar casa na Madeira custa em média 525 mil euros

Comprar uma casa na Madeira custa, em média, 525 mil euros. Os dados constam do barómetro do 'Imovirtual e revelam que, 'Comparativamente com o mesmo período, no ano passado, verifica-se um aumento de 21%, já que nesse período as casas na Região custavam 435 mil euros.

Quando comparado com o mês passado, mês em que comprar uma casa custava em média 520.000€, verificou-se uma estabilização dos preços - aumento ligeiro de 1%.

Relativamente aos concelhos o documento refere que São Vicente (+46.00% - 355.000€ para 520.000€) foi o concelho que registou maior aumento no preço médio de venda de casa, comparativamente com outubro de 2023. Seguindo-se Ribeira Brava: +24% (355.000€ para 439.000€) e Machico: +22% (283.000€ para 345.000€).

O Porto Moniz registou -47% (225.000€ para 120.000€) e Santana: -17% (180.000€ para 150.000€). Foram os únicos concelhos que registaram uma diminuição nos preços, comparativamente a outubro de 2023;

Os concelhos mais caros foram Calheta (900.000€) e Ponta do Sol (782.500€). Já Porto Moniz (120.000€); Santana (150.000€) e Santa Cruz (320.000€) destacaram-se como os concelhos mais baratos para comprar casa em outubro deste ano.

Já no que respeita ao mercado do arrendamento, uma casa custa, em média na Região, 1.500 euros mensais. Comparativamente a outubro de 2023, verificou-se que os preços subiram 23%, período no qual as rendas médias rondavam os 1.224€. Quando feita a comparação com o mês passado verifica-se uma estabilização, já que nesse período arrendar casa custava, em média, também 1.500€.