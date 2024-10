Dez pessoas resgatadas em casa inundada em Cádis

Dez pessoas, incluindo quatro menores, foram resgatadas hoje de manhã em Alcalá de los Gazules, em Cádis, depois de o caudal do rio Barbate ter transbordado e inundado a casa de campo onde moravam.

O presidente da Câmara de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, adiantou que o alerta surgiu depois das 23:00 de quarta-feira (22:00 em Lisboa), quando as pessoas notificaram as forças de segurança de que estavam retidas numa propriedade de uso turístico chamada Las Porquerizas, e a água já estava até às suas cinturas.

"Temos de agradecer a um vizinho que cedeu um grande trator que permitiu a retirada daquelas pessoas dali", disse o autarca, que confirmou que todos estão bem e pernoitaram num hotel da localidade.

"O rio veio com muita água e lama e temos três estradas fechadas neste momento", explicou Pizarro.

No total, segundo foi noticiado em comunicado da Subdelegação do Governo, a província de Cádis tem atualmente 18 estradas encerradas, em Alcalá de los Gazules, Arcos, Benalup, Bornos, Espera, Jerez de la Frontera, Paterna e San José del Valley, além de problemas com lagoas de Medina, Vejer, Jerez, Alcalá del Valle, El Bosque e arredores do circuito de Jerez.

Pelo menos 95 pessoas morreram em Espanha por causa das chuvas torrenciais e inundações que atingiram o leste e o sul do país na noite de quarta-feira, segundo o balanço mais recente das autoridades.

A Comunidade Valenciana foi a mais afetada pelo temporal e o governo regional confirmou até agora 92 mortos, num balanço que continua a ser provisório.

Há mais dois mortos confirmados em Castela La Mancha e outro na Andaluzia.

O Governo de Espanha decretou três dias de luto nacional por causa das consequências do mau tempo, referindo que há danos pessoais mas também materiais "altíssimos", com estradas e outras infraestruturas e edifícios danificados ou destruídos por causa da violência das águas que inundaram localidades inteiras.

O executivo pediu ainda às populações das zonas afetadas pelo mau tempo para não saírem de casa e, sobretudo, não tentarem circular pelas estradas, sublinhando que o temporal ainda permanece e os seus efeitos continuam a ser perigosos.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano, que causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos do país, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos, que fizeram acionar os alertas e avisos mais graves da proteção civil e da meteorologia na terça-feira à noite.