"Questões cruciais" do OE2025 para a Madeira continuam em discussão

À margem da apresentação do projecto Twilighted, o presidente do Governo Regional da Madeira disse que continuam as negociações com o Governo da República, por forma a incluir no Orçamento do Estado para 2025 "questões cruciais" para a Região. A prorrogação do Centro Internacional de Negócios da Madeira, os subsistemas de saúde e a questão do IVA.

Na ocasião, o governante falou das reservas das Desertas e das Selvagens, das mais importantes do Atlântico, e desafiou a Europa a atribuir "fundos de compensação para ajudar à sua manutenção". A Europa investe muito menos que os Estados Unidos, por exemplo. São 270 mil milhões a menos.

Em Janeiro, como já havia dito durante a apresentação deste projecto internacional, a Arditi vai ter uma nova área de investigação.