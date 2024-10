Apenas duas futebolistas da seleção portuguesa com valor acima dos 100 mil euros

Apenas duas das 25 futebolistas convocadas pela seleção feminina portuguesa para o duplo encontro frente ao Azerbaijão, da primeira ronda do play-off de acesso ao Euro2025, têm valor de mercado igual ou superior a 100 mil euros.

De acordo com o Soccerdonna, portal do Transfermarkt especializado em transferências de futebol feminino, a avançada Kika Nazareth e a média Andreia Jacinto são as duas atletas mais valiosas ao dispor do selecionador Francisco Neto.

Foto Saeed KHAN / AFP

Para comparação, apenas 10 das 25 convocadas têm avaliação, fazendo um total de 580 mil euros, um valor distante dos 972 milhões de euros (ME) com que o Transfermarkt avaliava os últimos convocados masculinos pelo espanhol Roberto Martínez para a vitória na Polónia (3-1) e o empate na Escócia (0-0), em 12 e 15 de outubro, na terceira e quarta jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações.

Nesse plantel, o valor de mercado mais baixo era de Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, 18.º e último classificado da I Liga portuguesa, avaliado em cinco ME na estreia em trabalhos da seleção masculina.

Kika, de 21 anos, está avaliada em 125 mil euros, poucos meses depois de ter trocado o tetracampeão nacional Benfica pelo FC Barcelona, vencedor do campeonato espanhol há cinco temporadas consecutivas e das últimas duas edições da Liga dos Campeões.

Ao abandonar as 'águias' por cerca de 500 mil euros fixos - que podem chegar aos 650 mil em bónus -, a avançada gerou a transação mais cara de sempre da modalidade em Portugal, mesmo saindo abaixo da cláusula rescisória, então de um ME.

Em geral, o montante envolvido num negócio real não deve ser equiparado à cotação de mercado, que, mesmo nos portais de maior credibilidade, é revista em baixa e depende de vários critérios individuais e contextuais, estando em constante atualização ao longo da época.

Kika Nazareth aumentou o elenco de jogadoras portuguesas a evoluir no país vizinho, ao qual tinha chegado no verão de 2022 Andreia Jacinto, recrutada pela Real Sociedad ao Sporting em fim de contrato e atualmente avaliada em 100 mil euros.

A também média Tatiana Pinto, com 80 mil euros, após ter sido contratada pelo Atlético de Madrid às inglesas do Brighton, e a defesa central Diana Gomes, há três épocas em Sevilha, com 35 mil, também jogam em Espanha e têm valorização no Soccerdonna.

O top 5 da lista é completado por Andreia Faria e Andreia Norton, ambas centrocampistas do Benfica, avaliadas em 60 mil e 50 mil euros, respetivamente, seguindo-se a lateral direita 'encarnada' Catarina Amado, com 45 mil.

Já a central Ana Seiça, que findou contrato com o Benfica no final da época passada e assinou pelo Tigres, bicampeão em título do torneio de abertura da Liga mexicana, vale 40 mil euros, acima de duas ex-companheiras de equipa, a igualmente central Carole Costa, com 30 mil, e a guarda-redes Rute Costa, com 15 mil.

As restantes 15 futebolistas chamadas por Francisco Neto não têm valor de mercado atribuído, incluindo as sete cedidas pelo Sporting e as três do Sporting de Braga, numa convocatória que excluiu recentemente por lesão a avançada Jéssica Silva, avaliada em 60 mil euros, volvida a mudança do Benfica para o campeão norte-americano Gotham.

A cotação díspar entre os principais clubes nacionais deverá ser explicada pelas três idas seguidas das 'encarnadas' à fase principal da Liga dos Campeões, de 2021/22 a 2023/24 - temporada na qual atingiram ineditamente os quartos de final -, enquanto as 'leoas' fizeram-no em 2017/18 e 2018/19 e as 'arsenalistas' em 2019/20.

O valor combinado de 580 mil euros de Portugal é o nono mais elevado entre as 28 seleções integradas da primeira fase do play-off de qualificação para o Euro2025, que apresentam um universo disforme de atletas cotadas no Soccerdonna, sob liderança destacada de Suécia, com 2,59 ME, e Noruega, com 2,51 ME.

A fasquia nacional fica mesmo atrás das duas jogadoras mundialmente mais valiosas da atualidade, que pertencem ao FC Barcelona: a média espanhola Aitana Bonmatí, vencedora da Bola de Ouro em 2023, com 750 mil euros, e a extremo norueguesa Caroline Graham Hansen, com 600 mil.

Portugal visita o Azerbaijão na sexta-feira, na Delga Arena, em Mardakan, às 16:00 locais (13:00 em Lisboa), na abertura do primeiro play-off de acesso ao Euro2025, com a segunda mão prevista para 29 de outubro, a partir das 19:45, no Estádio do FC Vizela.

Caso derrotem as azeris, as lusas enfrentarão Bielorrússia ou República Checa na segunda e derradeira ronda dos play-offs, entre 27 de novembro e 03 de dezembro, tendo em vista uma das sete vagas disponíveis na fase final do principal torneio continental de seleções.

A 14.ª edição do Campeonato da Europa feminino decorre de 02 a 27 de julho de 2025, na Suíça, podendo proporcionar a terceira participação seguida de Portugal, que não passou da fase de grupos em 2017 e 2022.