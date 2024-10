Pais de 240 alunos chamados para entrega de manuais digitais na 'Horácio Bento'

A Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia convocou, hoje, os encarregados de educação de 12 turmas do 5.º ano, para assinarem os termos de responsabilidade e entrega "imediata" de tablets em atraso.

"Solicitamos aos encarregados de educação, dos alunos de 5.º ano, a comparência no hall do polivalente da escola, na próxima segunda-feira, dia 28 de Outubro, para procederem à assinatura do termo de responsabilidade e imediata recepção do equipamento, de acordo com o calendário abaixo", pode ler-se na comunicação enviada aos pais.

Tal como avançou o DIÁRIO, cerca de 240 alunos daquele estabelecimento de ensino, no Funchal, estão até ao momento sem manuais digitais.

Isto acontece mais de um mês e meio depois do arranque do ano lectivo 2024/2025, tendo inclusive já realizado testes de avaliação.

A notícia é desenvolvida na edição imprensa deste sábado, 26 de Outubro.