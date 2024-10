Representantes das Casas de Saúde chamados ao parlamento para abordar combate ao consumo de droga

Estão agendadas, no âmbito da audição parlamentar 'Esclarecimentos sobre programas de combate e dissuasão do consumo de drogas e substâncias psicoativas na RAM', as audições ao enfermeiro Eduardo Lemos e ao médico Luís Filipe Fernandes, representantes da Casa de Saúde São João de Deus e da Casa de Saúde Câmara Pestana, respectivamente.

A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil vai escutar Eduardo Lemos a 5 de Novembro, pelas 14h30. Luís Filipe Fernandes vai ao parlamento a 12 de Novembro à mesma hora.

Esta comissão é presidida por Lina Pereira, deputada do JPP.