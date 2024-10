Madeirense Matias Abreu chamado à selecção portuguesa de sub-19

Matias Abreu um jovem que tem vindo a dar nas vistas com as cores do Marítimo da Madeira Andebol SAD na posição de central, está convocado para marcar presença no estágio da Seleção Nacional de Sub-19, uma concentração que irá decorrer de 4 a 6 de Novembro. Depois a equipa lusa estará em França para participar no torneio Tiby, evento ue se realiza de 6 a 10 de Novembro. Esta chamada por parte do seleccionador Nuno Santos, constitui uma estreia absoluta para o madeirense que celebrou os seus 17 anos de idades no passado dominho, dia 27 de Outubro.

Matias Abreu, com a sua formação feita nas cores maritimistas, tem sido neste novo ciclo do andebol do Marítimo, presença assídua na convocatória da equipa principal, constituíndo uma das apostas do técnico Paulo Fidalgo, que tem assim permitido dar espaço de crescimento num contexto de muita exigência competitiva. Esta convocatória embora para a estreia no estágio da equipa de Portugal do escalão é também um prémio para o trabalho e dedicação de toda a estrutura junto dos jovens atletas.