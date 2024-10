Andebol apresenta os novos seleccionadores regionais

A Associação de Andebol da Madeira apresentou no início desta semana os treinadores que serão responsáveis pelas selecções da Madeira de sub-14 e sub-16 em masculino e feminino e que estarão envolvidos em provas nacionais nomeadamente o Torneio Inter-associações, bem como nos trabalhos de uma época com vista à evolução e desenvolvimento dos jovens atletas madeirenses.

Assim sendo no escalão de sub-16 Duarte Freitas, actual director técnico regional, vai liderar o processo, e terá como ‘braço direito’ Carlota Correia, treinadora e coordenadora do CS Marítimo.

No sector masculino, Paulo Vieira, actual treinador dos sub-18 masculinos do CD Bartolomeu Perestrelo, foi o eleito para assumir os trabalhos da selecção regional, tendo como seu adjunto, João Paulo, que é treinador do Académico do Funchal, sendo de igual modo jogador sénior nesse clube.

Quanto aos mais novos, os sub-14, o actual coordenador técnico do Académico do Funchal, Frederico Machado foi o escolhido para assumir o comando da seleção masculina da Madeira, tendo ao seu Sérgio Andrade, ex-praticante da modalidade, que representou as principais equipas da Madeira enquanto foi jogador.

Nos femininos Duarte Freitas vai continuar à frente da seleção regional, contando com Sofia Ferreira, atleta que fez formação na AD Camacha e vestiu as cores do Madeira Andebol SAD e CS Madeira, enquanto jogadora sénior, como técnica adjunta.