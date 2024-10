Funchal terá 1.º jovem embaixador do Prémio Duque de Edimburgo

Os Paços do Concelho do Funchal acolheram, esta tarde, a cerimónia de entrega de prémios do 'The Duke of Edinburgh’s International Award Portugal' (em português: Prémio Duque de Edimburgo).

A capital madeirense terá, de resto, e pela primeira vez, um jovem embaixador do 'Award Portugal'. Vitor Tiago Ribeiro de Gouveia, representará o Funchal e a sua escola, a APEL.

Este projecto lançado, recentemente, conta já com 12 Jovens Embaixadores a nível nacional.

Na cerimónia desta tarde foram ainda distinguidos mais de 50 jovens madeirenses, com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos, nas categorias de Bronze, Prata e Ouro. Foram distinguidos alunos das escolas da APEL, Escola de Artes da Madeira – Conservatório e Escola Secundária Jaime Moniz.

“Esta experiência e este prémio fará a diferença e marcará o percurso dos jovens", afirmou na ocasião Helena Leal. "A autarquia acredita que, conjuntamente com os valores partilhados por este prémio, um sistema humanizado e uma sociedade assente em valores essenciais, será sempre um sistema mais forte”, sublinhou a vereadora.

O 'The Duke of Edinburgh’s International Award Portugal' fundado, em 1988, no Porto, por Dom Duarte, Duque de Bragança, desempenha um papel cada vez mais relevante como factor diferenciador pelo acréscimo de valor que aporta ao curriculum vitae dos jovens e reconhecimento do seu trabalho.

O prémio destaca aspectos como a formação moral e cívica dos jovens e defesa dos valores éticos como complemento à formação curricular, sendo promovido anualmente por D. Duarte de Bragança.