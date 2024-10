Vereda do Pico do Areeiro ao Pico Ruivo "só no ano novo"

A reabertura integral da vereda que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo só deverá reabrir "no ano novo", possivelmente "no primeiro trimestre do ano", em função "de toda a dinâmica e daquele que possa ser o resultado das chuvas neste período de Inverno".

Isso mesmo garantiu, esta manhã, a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, que esta esteve no Pico do Areeiro para acompanhar o arranque do pagamento de sete percursos pedestres classificados da Região.

Rafaela Fernades disse que "este é um percurso que ficou mais afectado, consequência do incêndio, e que tem uma intervenção muito maior", salientando que "todos os dias há trabalho por parte do Instituto das Florestas [e Conservação da Natureza] em todos os percursos", incluido nesta que é uma das veredas mais procuradas pelos turistas.

O Percurso do Pico do Areeiro reabriu, após o incêndios de Agosto, até ao Miradouro da Pedra Rija, junto ao Pico do Cidrão., Foto Arquivo/Shutterstock

A governante apontou que os trabalhos não deverão ficar conluídos até ao Natal, notando que, durante o Inverno, em função das condições climatérias, será "impossível pôr as pessoas a trabalhar" no local, fazendo desta, "uma obra condicionada" pela segurança de quem vai realizar a recuperação do percurso.

Presentemente, e desde o passado dia 4 de Setembro, o PR 1 – Vereda do Areeiro está transitável apenas nos primeiros 1,2 quilómetros, ou seja, entre o Miradouro do Pico do Areeiro e a Pedra Rija, um pouco depois do Miradouro do Ninho da Manta. Ainda assim, esse não foi um impedimento para que o pagamento neste percurso arrancasse hoje.