Martim Nicola conquistou 1.º lugar no Open de Juniores em Penacova

O jovem judoca madeirense Martim Nicola venceu ontem, em Penacova, o Open de Juniores, organizado pela Associação de Judo de Coimbra.

Martim Nicola, atleta do Clube Naval do Funchal, conquistou o primeiro lugar na categoria de -60kg, tendo no "seu percurso enfrentado no primeiro combate um atleta do Judo Clube de Coimbra, num duelo bastante disputado que se decidiu apenas no ponto de ouro, com uma vitória por Wazari", conta o CNF.

Já "no segundo combate, mediu forças com um atleta do Judo Clube do Porto, voltando a impor-se também no ponto de ouro" e "no terceiro confronto, enfrentou outro atleta do Porto, desta vez vencendo por Ippon", realça.

Na final, Martim Nicola "voltou a defrontar o adversário que encontrara anteriormente, mas desta vez triunfou dentro do tempo regulamentar", conclui.