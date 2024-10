Bombeiros Sapadores do Funchal assinalam 136.º aniversário com cortejo e cerimónia no Largo do Município

Os Bombeiros Sapadores do Funchal celebram hoje o seu 136.° aniversário com o seu tradicional cortejo de viaturas pelas principais ruas da cidade, marcando de forma simbólica esta data histórica.

O evento, que teve início pelas 10 horas, no quartel da corporação, contou com a participação de 16 viaturas operacionais, desde autotanques a ambulâncias, que fizeram soar as suas sirenes chamando a atenção de residentes e visitantes da capital madeirense.

A iniciativa, que passou pela Avenida do Mar e terminou no Largo do Município, causou também alguns constrangimentos no trânsito. O ritmo lento do desfile gerou atrasos, provocando surpresa em alguns condutores que se viram, momentaneamente, presos no trânsito sem alternativas de desvio.