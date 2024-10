Prémios ‘Craques da Bola’ são entregues hoje

A entrega de prémios ‘Craques da Bola’ realiza-se, esta terça-feira, 22 de Outubro, pelas 18h30, no Pestana Carlton, no Funchal. O evento – que resulta de uma parceria do DIÁRIO com a Empresas de Cervejas da Madeira – vai distinguir, pelo segundo ano consecutivo, os diferentes agentes do futebol e futsal madeirense, que mais se destacaram na temporada passada, tanto a nível regional como nacional.

A edição deste ano destaca-se por ter mais Regional, quer no masculino e no feminino, quer no futebol e no futsal. Pela primeira vez, será distinguida a Melhor Marcadora da Divisão de Honra Regional sénior de futebol feminino e também do futsal feminino. Outra novidade deste ano é estender os Prémios aos treinadores campeões regionais. Da Honra à I Divisão, passando pelo futsal.

Alguns dos vencedores foram sendo divulgados ao longo da última semana na nossa edição imprensa, cujos números pode (re)ler abaixo:

De olhos postos no futuro

O objectivo, época após época, passa precisamente por chegar ainda a mais competições, no masculino e no feminino, sem esquecer, naturalmente, o futebol e futsal jovem. Também vamos distinguir o melhor árbitro do futebol regional e o melhor árbitro do futsal madeirense

O DIÁRIO volta a promover a iniciativa ‘Craques da Bola’ na época desportiva 2024/2025, que visa, entre outras distinções, a entrega dos Prémios Coral relativos à Divisão de Honra Regional de futebol sénior.

Para a nova temporada, 2024/2025, vamos voltar a ter o Prémio de Melhor Jogador, a juntar ao Prémio de Melhor Marcador e ao Prémio de Treinador Campeão.

No que diz respeito ao Prémio de Melhor Jogador, será feito da seguinte forma. Após cada jornada, os treinadores indicam aquele que foi, em sua opinião, o melhor jogador em campo da equipa adversária nesse jogo. Essa votação é publicada na página que sai na semana a seguir a essa jornada.

Todas as quartas-feiras será publicada, na edição impressa do DIÁRIO, uma página sobre os Prémios Coral (Divisão de Honra Regional sénior) com as votações dos treinadores na ronda que teve lugar no fim-de-semana anterior.

Também será actualizada, semana a semana, a lista de melhores marcadores. Ganha quem reunir, no final da Divisão de Honra 2024/2025, mais nomeações de melhor em campo (Melhor Jogador) e marcar mais golos (Melhor Marcador).

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, com seguinte ordem de trabalhos

Nesta reunião serão também votadas as seguintes iniciativas:

09h00 O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na sessão de abertura do evento 'Psicologia no Quotidiano nos Cuidados de Saúde Primários', que terá lugar no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

09h30 A secretária regional de Inclusão Trabalho e Juventude, Ana Sousa, preside à sessão de abertura da conferência ‘Cuidado Digno. Desafios do cuidado à Pessoa em situação de fragilidade’. Organizada pela Adenorma, esta iniciativa decorre no auditório da Escola Agrícola da Madeira.

11h00 A presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra e Bruno Pereira, respectivamente, participam, no Largo do Município, nas comemorações do 136.º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal. Antes, está programado um desfile motorizado entre o quartel dos Sapadores e o Largo do Município, passando pela Avenida do Mar, com partida às 10h00 e chegada às 12h30.

CMF alerta para interrupção à circulação rodoviária devido a celebração do 136.º aniversário da Companhia Bombeiros Sapadores do Funchal A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa, que por motivo de celebração do 136º aniversário da Companhia Bombeiros Sapadores Funchal, torna-se necessário interromper a circulação rodoviária na Rua Marquês do Funchal, Rua dos Ferreiros, troço a sul da Rua Francisco Franco Escultor e na Praça do Município, amanhã, terça-feira, entre as 10h00 e as 12h45.

15h00 Deliberação electrónica da Reunião 6ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto.

16h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o estabelecimento ‘Loja 15’ da empresa 4000K, Lda., na Rua Dr. Pestana Júnior, 22, Funchal.

18h00 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa, na recepção por ocasião Dia Nacional da Hungria, que é seguida da inauguração da exposição de arte em vidro 'Glassification', que decorrerá na Fundação Ricardo Espírito Santo da Silva, em Lisboa.

CULTURA

21h30 A Igreja de São Pedro, no Funchal (Colégio), recebe concerto no âmbito do 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira. Neste evento - promovido pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direcção Regional da Cultura - o organista português Sérgio Silva e a soprano Mariana Moldão mostram 'Música em Inglaterra – da tradição à Improvisação'.

Concerto do Festival Internacional de Órgão da Madeira na Igreja de São Pedro Espectáculo realiza-se, amanhã, a partir das 21h30, com organista português Sérgio Silva e a soprano Mariana Moldão, que mostram 'Música em Inglaterra – da tradição à Improvisação'

DESPORTO

O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo defronta, esta terça-feira, os iranianos do Esteghlal, em jogo da Liga dos Campeões Asiática de futebol. A partida será disputada no estádio Azadi, com capacidade para 100 mil adeptos, em Teerão, às 17 horas.

Na Europa também é dia de 'Champions'. O Sturm Graz-Sporting, está agendado para as 20 horas e terá arbitragem de Giorgi Kruashvili, da Geórgia.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 22 de Outubro, Dia Internacional da Gaguez e Dia Internacional da Síndrome de Phelan-McDermid:

1689 - Nasce D. João V.

1721 - Pedro, O Grande, proclama-se Czar de todas as Rússias.

1797 - André-Jacques Garnerin faz em Paris o primeiro salto com paraquedas.

1807 - Resistência às invasões francesas. Estabelece-se a convenção luso-britânica sobre a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil e a ocupação da ilha da Madeira por tropas inglesas.

- Nasce o médico sueco Magnus Huss, identificou a síndrome do alcoolismo crónico.

1811 - Nasce o pianista e compositor húngaro Liszt Ferenc, Franz Liszt.

1818 - Nasce o poeta francês Charles-Marie-René Leconte de Lisle, Leconte de Lisle, prémio da Academia Francesa.

1844 - Nasce Henriette-Rosine Bernard, a atriz Sarah Bernhardt.

1859 - Espanha declara guerra a Marrocos.

1883 - Abertura da Metropolitan Opera Housa de Nova Iorque, com a estreia norte-americana de "Fausto", de Gnoud.

1887 - Nasce o escritor e líder comunista norte-americano John Reed.

1896 - Nasce o dramaturgo e cineasta português José Júlio Leitão de Barros, realizador de "A Severa", o primeiro filme sonoro português.

1905 - Nasce o engenheiro Karl Guthe Jansky, pioneiro na investigação espacial.

1906 - Morre, com 67 anos, o pintor francês Paul Cézanne, nome determinante no pós-impressionismo.

1938 - O norte-americano Chester Carlson regista a patente da fotocopiadora.

1939 - Primeira transmissão televisiva de um jogo de futebol americano, disputado no Ebbets Field, em Nova Iorque, entre os Brooklin Dodgers e os Philadelphia Eagles, que os da casa venceram por 23-14.

1945 - É criada a Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE), em Portugal, alargando a ação repressiva da extinta Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE).

1953 - A França concede a independência ao Laos, na Indochina.

1954 - A Alemanha Federal junta-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).- Começa a guerra de independência da Argélia.

1962 - O Presidente norte-americano, John F. Kennedy, ordena o início do bloqueio a Cuba, confirmada a existência de bases de mísseis da União Soviética (URSS) na ilha.

1964 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor, filosofo e crítico francês Jean-Paul Sartre, que o recusa.

1969 - Abre o Teatro Maria Matos, em Lisboa, sob a Direção Artística de Igrejas Caeiro, com a peça "Tombo do Inferno", de Aquilino Ribeiro.

1971 - Inauguração do bar Jamaica, no Cais do Sodré, Lisboa.

1973 - Morre, com 96 anos, o violoncelista catalão Pau Casals, Pablo Casals.

1977 - É criada, na Argentina, a organização Avós da Praça de Maio, que reclama o reencontro com milhares de crianças desaparecidas durante a ditadura.

1979 - Os Estados Unidos da América (EUA) permitem a entrada do antigo Xá do Irão no país para receber tratamento hospitalar, facto que desencadeia a crise dos reféns na Embaixada norte-americana em Teerão, capital do Irão.

1984 - O ministro das Finanças, Ernâni Lopes, estabelece, com a Comissão Europeia, os termos finais do Constat d'Accord para a adesão de Portugal à CEE.

1987 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao poeta de origem russa, exilado nos EUA, Iosip Aleksandrovich Brodsky, Joseph Brodsky.

1988 - Morre, em Portalegre, o poeta João Apolinário, com 64 anos.

1990 - Morre, com 72 anos, o filósofo francês Louis Althusser.

1992 - O Conselho de Ministros aprova a constituição da empresa Metro do Porto, S.A. enquanto entidade concessionária do serviço público de metropolitano ligeiro na Área Metropolitana do Porto (AMP).

1995 - Morre, com 73 anos, o escritor britânico sir Kingsley Amis, autor de "O Crime do Século".

1996 - A equipa de neurocirurgiões chefiada pelo professor Linhares Furtado realiza o primeiro transplante simultâneo de fígado e intestinos em Portugal, no serviço de cirurgia dos hospitais da Universidade de Coimbra.

1999 - Xanana Gusmão regressa a Díli, sete anos depois de ter sido feito prisioneiro pela Indonésia.

2002 - Realiza-se a primeira cirurgia para tratamento da doença de Parkinson em Portugal, no hospital de São João, no Porto, por uma equipa coordenada pelo professor Rui Vaz e que inclui três neurologistas, dois neurocirurgiões, um neurorradiologista e um psicólogo.

- Morre, aos 89 anos, Richard Helms, antigo diretor da agência de espionagem norte-americana - CIA, demitido pelo Presidente, Richard Nixon, por se ter recusado a impedir o inquérito no âmbito do escândalo Watergate.

2003 - A braquiterapia - aplicação de minúsculas sementes radioativas na próstata através de agulhas, em que o médico é guiado neste processo por ultrassons - novo tratamento do cancro da próstata, começa a ser aplicada no Serviço de Urologia do Hospital do Desterro, em Lisboa.

- Morre, com 77 anos, o músico norte-americano Andy Moss, antigo elemento dos The Platters.

2004 - A Duma, câmara baixa do parlamento russo, aprova o Protocolo de Quioto, tratado ambiental.

- O filme de Luís Filipe Rocha "A Passagem da Noite" conquista o prémio para a melhor longa-metragem no Festival do Havre.

2005 - Testes confirmam presença do vírus H5N1 (gripe das aves) em aves mortas encontradas na Suécia e na Croácia.

- Motins raciais em Birmingham, no Reino Unido, fazem um morto e um ferido. Os confrontos ocorrem depois de a polícia ter anunciado a detenção de cinco pessoas suspeitas de violação de uma rapariga de 14 anos.

2006 - Morre, com 86 anos, Choi Kyu-hah, antigo Presidente da Coreia do Sul (1979-1980).

2007 - O ex-Presidente moçambicano, Joaquim Chissano, vence o Prémio Mo Ibrahim de Boa Governação, no valor de 3,5 milhões de euros, entregue pela primeira vez em Londres pelo ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan.

2008 - Nove soldados afegãos morrem num ataque aéreo realizado pela coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos, na zona leste do Afeganistão, vítimas de um erro de identificação de "ambos os lados".

- A primeira missão espacial não tripulada indiana à Lua descola de Sriharikota, no sueste da Índia, 80 quilómetros a norte de Madrasta, no estado de Tamil Nadu.

2009 - José Sócrates, primeiro-ministro indigitado do XVIII Governo Constitucional, apresenta ao Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, o novo elenco governamental na sequência dos resultados eleitorais do PS nas eleições legislativas.

- Morre, com 66 anos, o guitarrista e compositor Manuel Mendes.

2011 - Morre, com 86 anos, Sultan ben Abdel Aziz, príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

2012 - A União Ciclista Internacional (UCI) retira a Lance Armstrong as suas sete vitórias na Volta a França em bicicleta, na sequência do relatório da Agência Antidoping dos Estados Unidos que acusa o corredor norte-americano de dopagem sistemática.

- Antoni Dobrowolski, o sobrevivente mais velho do campo de extermínio da Alemanha nazi de Auschwitz-Birkenau, morre aos 108 anos.

2013 - As novas regras para o regime de requalificação dos funcionários públicos são aprovadas, na Assembleia da República, na especialidade, pela maioria parlamentar PSD/CDS-PP, com muitas críticas da oposição à proposta e ao processo de discussão.

2015 - O embaixador de Portugal em Luanda, João da Câmara, reúne-se com o ativista Luaty Beirão, sob detenção e em greve de fome numa clínica da capital angolana.

2019 - Morre, aos 92 anos, Sadako Ogata, académica e diplomata japonesa, que dirigiu o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) entre 1991 e 2001.

2020 - O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, anuncia a oposição democrática na Bielorrússia vencedora do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento.

- Covid-19. Portugal regista 3.270 novos casos de infeção com o novo coronavírus (SARS-CoV-2), o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e mais 16 mortes relacionadas com a covid-19.

- Covid-19. O Conselho de Ministros decide proibir a circulação entre concelhos no continente entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro (fim de semana do Dia de Finados).

- Covid-19. Na Madeira o Governo Regional prolonga a situação de calamidade até 30 de novembro.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a segunda versão de um diploma que altera o direito de petição, aumentando de 4.000 para 7.500 o número de assinaturas necessárias para que as iniciativas sejam discutidas em plenário.

2021 - A Assembleia da República aprova com os votos a favor do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e da deputada independente Joacine Katar Moreira, a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

2022 - As autoridades pró-russas instaladas em Kherson, no sul da Ucrânia, exortam os residentes a deixar "imediatamente" a cidade antes de um avanço das forças ucranianas.

PENSAMENTO DO DIA

Quando os ricos fazem a guerra, são os pobres que morrem Jean-Paul Sartre (1905-80), escritor e filósofo francês

Este é o ducentésimo nonagésimo sexto dia do ano. Faltam 70 dias para o termo de 2024.