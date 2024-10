Chuva forte dificulta resgate de homem em São Jorge

Ainda não está concluído o resgate do homem que ao final da tarde de ontem se perdeu na Levada do Rei e saiu do trilho, caindo de uma altura de cinco metros e ficando num local de difícil acesso, na zona de São Jorge.

Um total de sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana e 12 dos Bombeiros Voluntários Madeirenses passaram a noite a tentar resgatá-lo, mas a chuva forte que se fez sentir no local dificultou toda a operação.

Neste momento os bombeiros já se encontram a transportar a vítima, mas ainda não chegaram à estrada principal.

Ao que tudo indica, o homem apresenta suspeita de fractura numa perna.