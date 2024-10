Entrega de prémios animou a ‘Placa Central’

Com a entrega de prémios às dezenas de atletas classificados nos lugares do pódio por género, escalões e equipas, terminou em celebração, ao final da manhã deste domingo, a 10ª edição do Ecotrail Funchal-Madeira Island, uma co-organização entre o DIÁRIO e a Câmara Municipal do Funchal.

Mais do que o retomar do evento, que não se realizou em 2023 devido ao mau tempo – motivou a emissão de aviso laranja para a precipitação – no fim-de-semana que a prova estava programa acontecer -, esta realização da edição de 2024 ficou também marcada pelo regresso do ‘epicentro’ do evento à Avenida Arriaga, local de partida das provas Ecotrail (85Km), Trail Ultra (45Km), e Trail Longo (30Km) – Trail Curto (15Km) partiu do Pico dos Barcelos – e chegada de todas as provas.

Nesta edição dominada pelos atletas da Região, participaram mais de 300 atletas de 23 nacionalidades. Com destaque para Bruno Sousa (80km), Alexandre Veríssimo (45km), Tiago Aires (30Km) e Paulo Macedo (15Km), os grandes vencedores nas diferentes distâncias deste 10º Ecotrail do Funchal. Nos femininos as mais rápidas foram Krystel Vila (80Km) – a francesa foi a única atleta feminina na prova principal -, Sónia Mendonça (45Km), Olívia Sousa (30Km) e Bárbara Correia (15Km).

A cerimónia que premiou os melhores nesta prova de desafios e conquistas serviu também para um público agradecimento especial aos parceiros e patrocinadores, pois “sem o apoio de todos, este evento não seria possível”, salientou a organização perante as entidades, atletas e público presente por ocasião da entrega de prémios. Oportunidade para também enaltecer os 120 voluntários “pela sua dedicação e empenho”, e recordar que ao longo deste Ecotrail Funchal foram criadas várias eco iniciativas com a vista a criar práticas sustentáveis durante as provas, nomeadamente a utilização de eco duches, ecopontos, distribuição de sementes de uma espécie endémica, Faia da Ilha, uma espécie que pode ser plantada a qualquer altitude, numa iniciativa em colaboração com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza para a reflorestação da ilha.