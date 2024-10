Vídeo dá a conhecer o 1.º 'Ponto e Vírgula' da 10.ª série com o DIÁRIO

Está hoje nas bancas o primeiro suplemento 'Ponto e Vírgula' da 10.ª série com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.

O projecto publicado mensalmente no DIÁRIO, feito em parceria com a Secretaria da Educação e o Plaza Madeira, envolve as 15 escolas secundárias da Região e visa a partilha de boas ideias. O conteúdo produzido por estudantes e para estudantes permitiu nos últimos nove anos o envolvimento de 2.530 alunos, chegou a 30 escolas e a 224 professores. Em termos de publicações, o DIÁRIO possibilitou a publicação de 70 edições num total de 1.052 páginas. 56 capas do suplemento foram realizadas por alunos. Houve 45 jovens que neste tempo assumiram a função de editores das escolas da Região.

O projecto está também ‘no ar’ na TSF-Madeira, que já passou 93 programas do ‘Meia-hora com o Ponto e Vírgula’ e apresenta-se ainda na versão ‘podcast’. O projecto estendeu-se aos workshops ‘O PV vai à Escola’, onde chega aos alunos demodo a que sejam trabalhados temas como a ilustração, o vídeo, a fotografia, a reportagem, a escrita criativa, a investigação histórica e o ‘podcast’.

Ao projecto está associado o concurso ‘Grande Ideia’, que começou no segundo ano do ‘Ponto e Vírgula’, e em oito anos colocou em competição 1.054 alunos e divulgou 859 trabalhos em oito categorias.

A 10.ª série do 'Ponto e Vírgula é composta por oito publicações, a primeira das quais a partir de hoje.

Leia em papel na edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira e descarregue o documento digital no anexo em baixo