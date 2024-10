Trânsito congestionado quase chega ao Porto Novo

Bom dia. Dia de chuva e com pisos molhados por todo o lado, levam a cautelas e trânsito mais lento do que seria normal, mas ainda assim suficiente para causar um gigantesco congestionamento na Via Rápida, que já se estende por mais de 6 km.

A dupla fila no sentido Machico - Ribeira Brava começa já na zona do Porto Novo, em Santa Cruz, prolongando-se desde a zona da Boa Nova, no Funchal.

No sentido oposto, algum trânsito a partir do nó de Pestana Júnior até quase ao nó de Santo António, sendo que em ambos os sentidos as estradas de acesso e as escapatórias estão congestionadas.

De resto, ainda que não haja sinais de acidentes, importante para os condutores terem mesmo muita calma nos pedais e atenção às distâncias de segurança.