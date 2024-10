13% das casas na Madeira foram vendidas em menos de uma semana

A Madeira tem uma facilidade maior de venda de casas em pouco tempo, acima da média nacional e só é equiparada por Porto e Coimbra, sendo que nos dois distritos e na Região Autónoma, 13% das casas colocadas no mercado, são vendidas em menos de uma semana. A média nacional fica abaixo.

"Cerca de 10% das casas à venda anunciadas no idealista em Setembro saíram do mercado em menos de uma semana", informa o portal imobiliário. "Já 18% esteve no mercado entre uma semana e um mês, 26% entre um e três meses, 37% entre três meses e um ano e 8% mais de um ano, mostra a análise publicada pelo idealista, o Marketplace imobiliário do sul da Europa", referem numa nota hoje divulgada.

Analisando as denominadas 'vendas expresso', ou seja, "imóveis residenciais que se vendem em menos de uma semana, tendo em conta o tempo de permanência dos anúncios", por capitais de distrito, "é em Faro que encontramos uma maior percentagem, 33% das casas são vendidas nesse período. Seguem-se Évora (22%), Coimbra (16%), Funchal (14%), Santarém (10%) e Porto (10%). Abaixo da média nacional, encontram-se Setúbal (8%), Guarda (8%), Braga (8%), Castelo Branco (7%), Leiria (7%), Bragança (7%), Lisboa (7%) e Aveiro (6%)".

Nota-se a capital madeirense com uma média superior à regional, o que poderá indiciar que os compradores poderão encontrar preços mais atractivos fora do Funchal ou mesmo terem maior interesse em comprar longe do rebuliço, o que poderá também indiciar serem compradores estrangeiros, cuja disponibilidade financeira imediata e sem demoras poderá ajudar a facilitar os negócios.

"As capitais de distrito onde se registaram menos 'vendas expresso' são Viana do Castelo (3%), Viseu (3%) e Beja (5%), onde as transações se realizaram em menos de sete dias em Setembro", acrescenta.

Já em relação aos distritos e ilhas, "o mercado comporta-se de outra forma. Foi na ilha da Madeira, Porto e Coimbra (13% nos três casos) onde mais casas foram vendidas em menos de uma semana durante o mês de setembro deste ano. Seguem-se Faro (12%), Évora (12%), Aveiro (9%), Lisboa (8%), Setúbal (8%), Leiria (8%), Guarda (7%), Santarém (6%), Bragança (6%), Castelo Branco (6%) e Braga (6%)" e, por outro lado, "é no distrito de Beja onde esta percentagem de vendas rápidas de casas é menor – de apenas 3%. Seguem-se Viseu (4%) e Viana do Castelo (5%)".

Refira-se ainda que quase metade (49%) das casas no Funchal são vendidas entre 3 meses e um ano, sendo que a média da Madeira nesse período temporal é 48%.