Banda Brado celebra três anos com concerto e lançamento do 1.º tema original

A Banda Brado vai comemorar o seu 3.º aniversário com um concerto especial a 9 de Novembro, às 21 horas, no Magnólia Contemporary Restaurant and Bar, situado no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, mais conhecido por Casa das Mudas. Com cerca de 40 concertos realizados até agora, a banda promete uma noite memorável, marcada pelo lançamento do seu primeiro tema original: 'Calheta, O Canto do Mar'.

A bsnda é formada por oito músicos: Adriana Sousa e Catarina Dias (voz), Celso Gonçalves (baixo), Márcio Silva (guitarra), Maciel Ferreira (teclados), Bruno Sousa (bateria), Rui Vidal (trompete) e Marco Barreto (trombone) e destaca-se pela sua versatilidade musical, combinando funk, soul, jazz e rhythm and blues.

Os ‘Brado’ têm como objetivo transmitir mensagens impactantes através da sua música, oferecendo uma roupagem inovadora às canções que interpreta. O funk, que serve de base para a banda, enfatiza o groove rítmico, proporcionando uma experiência dançante e vibrante ao público.

A banda já participou alguns eventos, como Feira da Cana, Expo-Tropical, Mostra da Banana, Festa das Vindimas, Seixal Summer Fest, Feira Agropecuária do Porto Moniz, Festas do Concelho de São Vicente, Aniversário da Freguesia do Canhas, Concentração Motard da Calheta, Festas do Concelho de Santa Marta de Penaguião, Festas do Arco da Calheta, Festa da Flor, Mercadinho de Carnaval e Festival do Atlântico.

Destaca ainda actuação em alguns bares como Bar Massapez, Vamuzali snack-bar e The Small House.

“Estamos entusiasmados por partilhar o nosso primeiro tema original com os nossos fãs. Este concerto é uma celebração não só do nosso percurso, mas também do que ainda está por vir”, afirma o baixista, Celso Gonçalves.

A entrada para o evento é livre. O público está convidado a não perder está oportunidade de celebrar três anos de música e paixão com a Banda Brado e de ser um dos primeiros a ouvir o seu novo tema.