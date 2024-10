Martim Melo na liderança do Trail à passagem pelo Pico do Areeiro

Martim Melo, atleta da ADRAP, lidera(va) a grande prova do Ecotrail Funchal-Madeira Island à passagem pelo ponto mais alto dos 80km de competição, o Pico do Areeiro, com mais de 18 minutos de vantagem (18:07) sobre o mais directo perseguidor, o também português Bruno Sousa.

Martim passou pelo check point no Areeiro, ao quilómetro 34,3 de prova, após 03:44:08 de prova.

Martim Melo havia passado em 2º lugar pelo Palheiro Ferreiro (8km), a 18 segundos do líder, na altura o compatriota Bruno Sousa, e praticamente colado ao francês Jerome Gea – diferença de 2 segundos). Posição que manteve à passagem pelo Monte/Teleférico, então com o francês na liderança com apenas 5 segundos de vantagem. Posição inalterada no check point do Parque Ecológico, aqui com 17:20 de atraso relativamente ao então líder, André Caires.

Tempo e posição que recuperou na subida até ao topo do Areeiro.

À partida estiveram presentes 23 atletas, apenas uma do sexo feminino, a francesa Krystel Vila, que obviamente lidera a prova no género.